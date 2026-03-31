Глава Чечни Рамзан Кадыров больше не рассматривает своего 18-летнего сына Адама в качестве основного преемника, пишет «Новая газета Европа».

Основываясь на опубликованных Кадыровым видео об участии членов его семьи в праздновании Рамадана, издание делает вывод, что «роль главного сына и потенциального преемника перешла, судя по всему, к старшему сыну главы Чечни — Ахмату». Теперь именно он везде появляется рядом со своим отцом и сопровождает его на важных встречах.

Источник в окружении Кадырова подтвердил, что Адам «явно понижен в статусе». Причиной этого он называет , после которого глава Чечни «очень испугался и вынужден был просить больших людей в Москве за сына», а потом, когда оказалось, что с Адамом все в порядке, «дал выход своему гневу».

Собеседник «Новой газеты Европа» при этом отметил, что неясно, «надолго ли его [Адама] отправили на скамейку штрафников».

Осенью 2026 года в Чечне должны пройти выборы главы республики. Рамзан Кадыров в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, если это выдвижение поддержит Владимир Путин. «Новая газета Европа» утверждает, что в администрации президента новый срок Рамзана Кадырова согласовали еще осенью, однако Путин до сих пор окончательного решения не принял.

Адам Кадыров, кажется, пострадал в ДТП. Глава Чечни опубликовал видео с сыном — но оно снято еще несколько дней назад