«Новая газета Европа»: Адам Кадыров — больше не главный кандидат в преемники главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров больше не рассматривает своего 18-летнего сына Адама в качестве основного преемника, пишет «Новая газета Европа».
Основываясь на опубликованных Кадыровым видео об участии членов его семьи в праздновании Рамадана, издание делает вывод, что «роль главного сына и потенциального преемника перешла, судя по всему, к старшему сыну главы Чечни — Ахмату». Теперь именно он везде появляется рядом со своим отцом и сопровождает его на важных встречах.
Источник в окружении Кадырова подтвердил, что Адам «явно понижен в статусе». Причиной этого он называет недавнее ДТП, после которого глава Чечни «очень испугался и вынужден был просить больших людей в Москве за сына», а потом, когда оказалось, что с Адамом все в порядке, «дал выход своему гневу».
Собеседник «Новой газеты Европа» при этом отметил, что неясно, «надолго ли его [Адама] отправили на скамейку штрафников».
Осенью 2026 года в Чечне должны пройти выборы главы республики. Рамзан Кадыров в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, если это выдвижение поддержит Владимир Путин. «Новая газета Европа» утверждает, что в администрации президента новый срок Рамзана Кадырова согласовали еще осенью, однако Путин до сих пор окончательного решения не принял.