Кадыров назвал «вбросом» сообщения о том, что его сын Адам попал в ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о том, что его сын и секретарь совета безопасности региона Адам Кадыров попал в ДТП.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым (цитата по ТАСС).

Кадыров также сообщил, что планирует усилить в Чечне меры по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с распространением фейков. «Особое место занимает актуальность борьбы с фейками. Тема очень важна для всей страны, но недостоверная информация, касающаяся нашей республики, всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере», — заявил он.

О том, что в Грозном произошло ДТП, в котором пострадал Адам Кадыров, в январе сообщали оппозиционный телеграм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии».

По данным источника «Кавказ.Реалий», машина, за рулем которой находился 18-летний сын главы Чечни, потеряла управление на очень высокой скорости и столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за машиной Кадырова, врезались друг в друга. Сколько всего человек пострадали в аварии, неизвестно.

Как сообщало издание, Адама Кадырова доставили самолетом на лечение в Москву.

Ранее власти Чечни никак не комментировали сообщения об аварии.

