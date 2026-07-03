Россия начнет импортировать авиакеросин из Японии

Россия готовится ввезти партию авиакеросина из Японии, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По словам собеседников агентства, в первой половине июля как минимум 200 тысяч баррелей топлива отгрузят в порту Тибы.

Поставки будут осуществляться через нескольких трейдеров. Сначала авиакеросин отправят в Южную Корею, после чего перегрузят с одного танкера на другой в районе южнокорейского порта Йосу. Затем топливо направят в Россию. Конечный пункт назначения неизвестен.

Предыдущая подобная поставка была зафиксирована в феврале 2022 года, отмечают журналисты со ссылкой на данные информационно-аналитического сервиса Kpler. Тогда из Йосу во Владивосток доставили 22 тысячи баррелей авиационного топлива.

На фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтяным объектам, Россия вынуждена закупать больше топлива у других стран. Сообщалось, что страна начала импортировать бензин из Индии, а также ведет переговоры с Казахстаном.

В настоящее время почти во всех регионах России действуют различные ограничения на продажу топлива на АЗС. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы заправить свои автомобили.

В конце июня «Новая газета Европа» писала, что в России начинается дефицит авиационного топлива. Авиакомпании жаловались на сокращение поставок и рост цен на авиационный керосин.

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