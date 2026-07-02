Главной подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева стала гражданка Украины

Главной подозреваемой по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен , стала женщина, сообщают и BFMTV со ссылкой на источники.

По данным BFMTV, полиция Монако установила личность подозреваемой, которую нашли «в одной из европейских стран». Власти княжества попросили эту страну о помощи в расследовании. Le Figaro пишет, что речь идет о гражданке Украины, которая живет в Германии.

Имя подозреваемой не сообщается. По данным СМИ, ей около 30 лет. Именно она некоторое время следила за бизнесменом, а затем оставила бомбу перед домом Ермолаева, замаскировавшись под мужчину.

BFMTV отмечает, что взрывное устройство сработало, когда к нему подошла спутница бизнесмена Анна Насобина — дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области и одна из основательниц светского клуба Club Éclectique. Как утверждалось, Насобина живет с Ермолаевым. В результате взрыва она сильно пострадала — ей ампутировали ноги.

Покушение на Вадима Ермолаева произошло 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.

По данным BFMTV, сейчас следствие рассматривает две основные версии покушения: конфликт Ермолаева с представителями украинской организованной преступности и иностранное вмешательство. Ранее Le Figaro сообщало, что к взрыву может быть причастна Служба безопасности Украины.