Бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт заочно приговорили к 15 годам по делу о растрате

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к 15 годам колонии бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт, которую обвинили в растрате и коммерческом подкупе, пишет «Коммерсант».

Суд также назначил Рапопорт штраф 300 миллионов рублей и постановил конфисковать ее имущество на сумму 85 миллионов рублей.

По версии следствия, Рапопорт и другие фигуранты дела в 2012–2015 годах выводили средства «Роснано» через подконтрольные им фирмы. Они оформляли договоры займа и поручительства с банком «Пересвет», затем выводили средства по фиктивным договорам и присваивали себе.

Ущерб оценили в 1,676 миллиарда рублей — суд удовлетворил иск госкорпорации о взыскании этой суммы.

Защита Ирины Рапопорт утверждает, что обвинение построено на лжесвидетельстве одного из фигурантов, который заключил сделку со следствием и в феврале 2025 года получил три года лишения свободы.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в мае 2026 года опубликовал заявление, в котором он называл уголовное преследование топ-менеджеров «Роснано» «репрессиями» и «издевательством над законом». Корпорация подала уже несколько исков к самому Чубайсу и его бывшим коллегам. Претензии «Роснано» связаны с убытками при реализации проекта Plastic Logic — разработки гибкого планшета для школьников.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020 года, а в марте 2022-го уехал из России. Владимир Путин после отъезда Чубайса говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы», обнаружилась «огромная финансовая дыра».

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