Reuters: тайные учения российских военных в Китае одобрил лично Путин

В конце 2025 года в Китае прошли военные учения для российских военных, которые были утверждены министром обороны России Андреем Белоусовым по поручению Владимира Путина, пишет Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников и закрытые документы.

В одном из документов, с которым ознакомились журналисты, упоминается внутренний приказ Белоусова, изданный в августе 2025 года. В соответствии с ним делегацию российских вооруженных сил направили в Китай для участия в учебных мероприятиях на объектах китайской народно-освободительной армии.

Отчет подробно описывает один из курсов — трехнедельную программу по радиационной, химической и биологической защите, проходившую в ноябре на одном из военных объектов в Пекине. Также в нем есть фотографии, на которых китайский инструктор проводит занятия с российскими военными. Они изучают макет ядерного реактора и проходят подготовку по вопросам химической и радиационной разведки и защиты вентиляционных систем от заражения.

Китай на протяжении всей российско-украинской войны утверждает, что сохраняет нейтралитет. В министерстве иностранных дел Китая журналистам заявили, что позиция Пекина по украинскому кризису остается неизменной. Утверждения из отчета об учениях там назвали «полностью не соответствующими действительности».

По данным Reuters, в конце 2025 года около 200 российских военных прошли обучение в Китае в рамках непубличного соглашения между странами. Обучение проходило в Пекине и Нанкине, курсы были посвящены применению дронов, а также использованию взрывчатки, мин и средств радиоэлектронной борьбы.

Китай, несмотря на заявления о нейтралитете, поставляет России товары двойного назначения. The Wall Street Journal отмечала, что они могут быть использованы при производстве ударных беспилотников типа «Шахед». Кроме того, в 2025 году Россия в 10 раз увеличила импорт оптоволокна из Китая. Его применяют для управления FPV-дронами на оптоволокне.

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