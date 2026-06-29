В России на фоне кризиса готовы разрешить бензин «Евро-2», запрещенный в 2013 году. Для современных автомобилей он может быть небезопасным

Правительство может на год — до июля 2027-го — разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива с понижением экологических стандартов вплоть до «Евро-2», узнала газета «Коммерсант». Издание ознакомилось с проектом соответствующего постановления.

Кроме производства, власти страны могут разрешить импорт бензина с этими характеристиками. На него не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам .

Продажа «Евро-2» под запретом в России с 2013 года.

Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев объяснил, что ключевое отличие в топливе разного стандарта — в требованиях к и сложности производства.

Так, «Евро-2» позволяет использовать нафту в качестве основы без глубокой переработки, вовлекать мощности, которые не могут выпускать более качественное топливо, и упростить производственный процесс. Это поможет выпустить на рынок сотни тысяч тонн бензина в месяц.

Однако такое решение вряд ли полностью компенсирует объемы топлива, потерянные из-за атак по НПЗ. Для большой части современных автомобилей использование топлива «Евро-2» может быть небезопасным, заявил эксперт.

Решение готовят из-за топливного кризиса в стране. Он усугубился в мае на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяной промышленности в регионах России.

Это вторая попытка бороться с дефицитом топлива путем снижения стандартов. Осенью 2025 года правительство уже разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизель с показателями «Евро-3». По словам источника «Коммерсанта» в отрасли, ослабления требований к бензину, скорее всего, оказалось недостаточно.