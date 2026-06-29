Сотрудников оренбургского гей-бара — фигурантов первого дела об «экстремистском движении ЛГБТ» — приговорили к срокам до семи лет колонии
Центральный районный суд Оренбурга приговорил к реальным срокам троих сотрудников бара Pose по первому известному делу об «экстремистском движении ЛГБТ», сообщила пресс-служба суда.
Суд назначил арт-директору бара, 23-летнему Александру Климову, два года и три месяца колонии, администратору, 30-летней Диане Камильяновой — шесть лет и три месяца, владельцу, 37-летнему Вячеславу Хасанову — семь лет. С владельца бара суд также взыскал более одного миллиона рублей в качестве «доходов от преступной деятельности».
Всем троим вменили организацию и участие в деятельности экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК). Вину никто из них не признал.
По версии следствия, Камильянова снимала выступления травести-артистов, а Климов проводил собрания с артистами и «пропагандировал ЛГБТ-отношения» в телеграме, пишет «Осторожно, новости».
При аресте Климова и Камильяновой суд утверждал, что они, будучи людьми с «нетрадиционной сексуальной ориентацией», совместно с другими людьми, которые «поддерживают взгляды и деятельность запрещенного международного общественного объединения ЛГБТ», обеспечивали функционирование клуба.
В марте 2024 года в оренбургском баре Pose прошел рейд с участием бойцов ОМОНа. После этого в МВД сообщили, что полицейские «пресекли деятельность ночного клуба в котором собрались представители движения, запрещенного в Российской Федерации». Вскоре трое сотрудников бара были арестованы, их отправили в СИЗО, а позже внесли в список экстремистов и террористов.