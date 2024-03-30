Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов. Они фигуранты первого дела об «экстремистском движении ЛГБТ»

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов арт-директора оренбургского клуба Александра Климова и администратора заведения Диану Камильянову, которых обвиняют в организации деятельности «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК РФ)

На внесения Климова и Камильяновой в реестр обратил внимание канал, который следит за обновлениями перечня.

Климов и Камильянова с 20 марта находятся в СИЗО. В пресс-релизе суда говорилось, что обвиняемые, будучи «лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией», совместно с другими людьми, которые «поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ», обеспечивали функционирование клуба.

Сотрудникам клуба вменяют статью об организации деятельности «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

22 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций несуществующее «международное движение ЛГБТ». Также в списке оказались «структурные подразделения» этого несуществующего движения.

Верховный суд РФ по иску Минюста объявил «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией» в ноябре 2023 года.

Первое уголовное дело после объявления «движения ЛГБТ» «экстремистским» возбудили в середине марта — в связи с деятельностью оренбургского бара Pose.

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