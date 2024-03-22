Росфинмониторинг внес несуществующее «международное движение ЛГБТ» в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций «международное движение ЛГБТ». Это следует из информации на сайте ведомства.

Также в списке оказались «структурные подразделения» этого несуществующего движения.

Верховный суд РФ по иску Минюста объявил «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией» в ноябре 2023 года. В марте 2024 года Минюст включил движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций.

В середине марта стало известно, что в связи с объявлением «движения ЛГБТ» «экстремистским» было возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ) — в связи с деятельностью оренбургского гей-бара Pose. 20 марта администратора и арт-директора отправили в СИЗО.

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