В аннексированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

В аннексированных Крыму и Севастополе с 13:00 26 июня вводится режим чрезвычайной ситуации, объявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера, то есть связанных с финансово-денежными, кредитными, договорными отношениями, а также вопросами восстановления ущерба.

Аксенов подчеркнул, что правовой режим ЧС не означает каких-либо ограничений для граждан, например, на передвижение — и не предполагает введения комендантского часа.

В последние дни в аннексированных Крыму и Севастополе возникли перебои (1, 2) с электроснабжением из-за ударов Украины. Накануне на всем полуострове ввели «режим временного ограничения электроснабжения». С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис, на полуострове остановлена продажа топлива.

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