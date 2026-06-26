Рядом с офисом «Иннопрактики» в Москве (ее возглавляет дочь Путина) поставили систему ПВО

В Москве рядом с главным офисом фонда «Иннопрактика», который возглавляет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, смонтировали пусковые установки системы ПВО. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки.

Офис «Иннопрактики» находится в нескольких сотнях метров от здания МГУ на Воробьевых горах. Зенитно-ракетный комплекс С-400 и универсальная передвижная вышка 40В6МР появились там в мае.

Вероятно, эта установка стала частью нового кольца ПВО вокруг центра Москвы, пишет «Радио Свобода». Еще несколько новых установок появились в Измайловском и Москворецком парках, в парке Лосиный Остров, а также на опытных полях Тимирязевской академии.

«Радио Свобода» отмечает, что размещение С-400 на Воробьевых горах в любом случае имеет практический смысл, так как это место находится на естественной возвышенности, что позволяет радарам раньше обнаруживать цели.

В апреле «Радио Свобода» писала, что вокруг резиденции самого Путина на Валдае расположены как минимум 27 действующих установок ПВО.

Москва в последние недели все чаще подвергается атакам украинских дронов. Самый масштабный налет с начала войны произошел 18 июня: из-за беспилотников произошел пожар на Московском НПЗ (вероятно, его работа не будет восстановлена до конца года), на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Мега Белая Дача».

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