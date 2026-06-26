Полиция перекрыла движение возле резиденции Путина на Валдае

Дорожно-патрульная служба перекрыла движение по трассе М-11, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, движение остановили около 10:00 мск 26 июня. Возле села Коломно в Тверской области возникла пробка.

Очевидцы рассказали, что сотрудники ДПС остановили движение по платной трассе в обе стороны, причины своих действий они не объясняют.

Дорогу перекрыли на протяжении нескольких десятков километров около резиденции Владимира Путина на Валдае, пишет «Агентство» со ссылкой на данные карт Google. Согласно этой информации, дорога перекрыта на протяжении 90 километров до 17:00.

Российские сервисы «Яндекс Карты» и 2Gis при этом перекрытие не фиксируют, однако сообщают о пробках на дороге.

Издание «Проект» сообщало в 2023 году, что рядом с резиденцией Путина на Валдае находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой — предполагается, что она мать троих детей президента РФ.

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