Россия закроет генеральное консульство Румынии в Петербурге

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата генерального консула Румынии в Петербурге. Само румынское консульство в городе российские власти решили закрыть.

«Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», — заявили российские дипломаты.

В конце мая власти Румынии объявили, что закроют генконсульство России в Констанце и вышлют генконсула Андрея Косилина. Такое решение приняли после того, как беспилотник упал на крышу жилого дома в Галаце. Власти Румынии пришли к выводу, что дрон был российским.

Теперь в Румынии осталось лишь посольство России в Бухаресте и консульский отдел при нем. В России, в свою очередь, останется только посольство Румынии в Москве и консульский отдел при нем.

На фоне российско-украинской войны беспилотники воюющих сторон все чаще залетают на территории других стран, не втянутых в конфликт. Например, дроны залетали в воздушное пространство стран Балтии, Финляндию и Румынию.

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