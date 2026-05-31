«Расследование пришло к выводу, что обломки принадлежат российскому дрону». Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов беспилотника, попавшего в жилой дом

Беспилотник, попавший ночью 29 мая в жилой дом в городе Галац на юго-востоке Румынии, был российского производства, в такому выводу пришли румынские специалисты. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Он опубликовал фотографии обломков беспилотника. На одном из них видна надпись «Геран-2». По словам Дана, навигационные системы, блоки управления, двигатель и конструктивные элементы «демонстрируют сходство до идентичности с другими беспилотниками „Герань-2“, ранее обнаруженными на территории Румынии».

«Физико-химический анализ подтвердил наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в устройствах этой серии. На основании всех этих данных расследование однозначно приходит к выводу, что обломки, обнаруженные в Галаце, принадлежат беспилотнику „Герань-2“ российского производства», — заявил президент Румынии.

«Герань-2» — российская модификация иранского беспилотника «Шахед».

Беспилотник попал в жилой дом в Румынии во время атаки ВС РФ по Украине, ранения получили два человека. Власти Румынии практически сразу заявили, что дрон был российским. После этого Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце и выслать генконсула Андрея Косилина.

29 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане высказал сомнения, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, был российским. Он заявил, что в прошлом дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. И в случае с Румынией, по его словам, могло быть точно так же. «Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — сказал Путин.

