Помощник Путина: Россия не ждет выполнения договоренностей Анкориджа, а рассчитывает на победу

Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал Ушаков.

По его словам, сейчас одна сторона «по-прежнему привержена» договоренностям Анкориджа, а другая «оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

После саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года российские чиновники начали употреблять формулировку «дух Анкориджа», которой описывались некие договоренности, достигнутые на этой встрече. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, что такое «дух Анкориджа», говорил, что это «целый ряд пониманий» между Россией и США.

Однако уже с начала 2026 года российские официальные лица начали отзываться об этих договоренностях более критически. В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия по итогам саммита на Аляске приняла предложения США по Украине, но теперь Вашингтон сам к ним не готов, а позже отмечал, что «дух Анкориджа испаряется».

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