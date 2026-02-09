Лавров: Россия в Анкоридже приняла предложения США по Украине, но теперь Вашингтон сам к ним не готов

США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине, сделанные на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью .

По словам Лаврова, администрация Трампа «не оспаривает» законы об ограничениях против России, принятые еще его предшественником Джо Байденом. Глава российского МИД отметил, что уже при Трампе США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», «причем это сделали осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже».

То есть вроде бы нам говорят, что надо решить украинскую проблему. Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. <…> Неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству.

Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушение Конвенции по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители.

Лавров добавил, что США «объявили задачу экономического доминирования». «Поэтому здесь, помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого, еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», — сказал он.

Встреча Трампа с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошла в августе 2025 года. По итогам оба лидера вышли к прессе и зачитали свои заявления, однако на вопросы журналистов отвечать не стали. После этой встречи в риторике Кремля появилось словосочетание «дух Анкориджа» — так называют некие договоренности, достигнутые президентами США и России во время переговоров, однако об их сути ничего не известно.

