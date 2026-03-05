Лавров: «дух Анкориджа» испаряется

Россия продолжает считать договоренности с США на саммите в Анкоридже точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной — но «дух Анкориджа испаряется», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух — это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», — сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что в трехсторонних мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, есть «определенное продвижение» и Москва готова продолжать контакты.

Лавров не стал проводить параллели между украинским урегулированием и войной США против Ирана.

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами», — отметил Лавров.

«Понимания Анкориджа» подразумевают серьезные компромиссы со стороны Кремля, но Москва «исходит из того, что нам было предложено, и мы это приняли», подчеркнул глава МИД РФ.

Что такое «дух Анкориджа»

Лавров, Песков, а вслед за ними и пропаганда постоянно твердят про «дух Анкориджа» — будто это реальный и что-то объясняющий дипломатический термин «Медуза» рассказывает, зачем он нужен и как его понимать

Что такое «дух Анкориджа»

Лавров, Песков, а вслед за ними и пропаганда постоянно твердят про «дух Анкориджа» — будто это реальный и что-то объясняющий дипломатический термин «Медуза» рассказывает, зачем он нужен и как его понимать