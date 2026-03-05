Лавров: «дух Анкориджа» испаряется
Россия продолжает считать договоренности с США на саммите в Анкоридже точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной — но «дух Анкориджа испаряется», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух — это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», — сказал он.
Глава МИД РФ отметил, что в трехсторонних мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, есть «определенное продвижение» и Москва готова продолжать контакты.
Лавров не стал проводить параллели между украинским урегулированием и войной США против Ирана.
«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами», — отметил Лавров.
«Понимания Анкориджа» подразумевают серьезные компромиссы со стороны Кремля, но Москва «исходит из того, что нам было предложено, и мы это приняли», подчеркнул глава МИД РФ.