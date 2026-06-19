Зеленского лишили высшей награды Польши, потому что он присвоил одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА»
Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины Владимира Зеленского присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду Польши. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.
Такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)».
«Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны. <…> Не менее 100 тысяч польских граждан были убиты УПА… только потому, что были поляками, евреями или представителями других меньшинств. <…> Поэтому присвоение одному из украинских военных подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины», — заявил Навроцкий.
При этом он подчеркнул, что лишение Зеленского ордена Белого орла не направлено против украинского народа и не меняет политику Польши, которая поддерживает и продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией.
Обновлено. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою государственную награду в связи с лишением Зеленского ордена Белого орла.
Кароль Навроцкий — профессиональный историк. До избрания президентом Польши в 2025 году он возглавлял Институт национальной памяти, исследующий преступления нацистского и коммунистического режимов в Польше. После избрания Навроцкий говорил, что Украине и Польше необходимо решить «давно назревшие исторические вопросы».
Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за конфликта вокруг УПА в конце мая. В начале июня издание «РБК-Украина» сообщило, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сумел не допустить «худшего сценария» в этом конфликте. Что именно имелось в виду под «худшим сценарием», «РБК-Украина» не уточнило, отметив лишь, что «речь шла о значительно более сложных вещах, чем вопрос наград».