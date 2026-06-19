Зеленского лишили высшей награды Польши, потому что он присвоил одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА»

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины Владимира Зеленского присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду Польши. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.

Такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование .

«Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны. <…> Не менее 100 тысяч польских граждан были убиты УПА… только потому, что были поляками, евреями или представителями других меньшинств. <…> Поэтому присвоение одному из украинских военных подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины», — заявил Навроцкий.

При этом он подчеркнул, что лишение Зеленского ордена Белого орла не направлено против украинского народа и не меняет политику Польши, которая поддерживает и продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией.

Обновлено. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою государственную награду в связи с лишением Зеленского ордена Белого орла.

Кароль Навроцкий — профессиональный историк. До избрания президентом Польши в 2025 году он возглавлял Институт национальной памяти, исследующий преступления нацистского и коммунистического режимов в Польше. После избрания Навроцкий говорил, что Украине и Польше необходимо решить «давно назревшие исторические вопросы».

Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за конфликта вокруг УПА в конце мая. В начале июня издание «РБК-Украина» сообщило, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сумел не допустить «худшего сценария» в этом конфликте. Что именно имелось в виду под «худшим сценарием», «РБК-Украина» не уточнило, отметив лишь, что «речь шла о значительно более сложных вещах, чем вопрос наград».

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