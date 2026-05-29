Президент Польши предложил лишить Зеленского ордена из-за того, что подразделению ВСУ присвоили имя Украинской повстанческой армии

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского польского ордена Белого орла из-за решения присвоить подразделению ВСУ Украины имя «Героев ».

26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

Навроцкий заявил, что воспринял решение Зеленского «с большой печалью», потому что «так не строят отношения между народами». По словам президента Польши, прославление УПА «дало российской пропаганде много поводов и возможностей для дезинформации».

«К сожалению, это либо неразумное, либо непродуманное, и я надеюсь, что не намеренное решение привело к тому, что эмоции в Польше по отношению к политике украинского президента стали такими, какими стали», — сказал он.

Заседание, на котором будет поднят вопрос о лишении Зеленского ордена, пройдет 8 июня.

Орден Белого орла — это высшая государственная награда Польши, которую Зеленский в 2023 году получил от Анджея Дуды, который тогда занимал пост президента.

