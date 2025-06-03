Новым президентом Польши стал консерватор Кароль Навроцкий. Он выступает против вступления Украины в НАТО Во время кампании он фотографировался с Трампом и шел на выборы под лозунгом «Польша прежде всего»

Сторонники Кароля Навроцкого и партии «Право и справедливость» на митинге в Варшаве перед вторым туром выборов президента. 25 мая 2025 года Omar Marques / Getty Images

Кто сейчас президент Польши и какие у него полномочия

Польша — парламентская республика, поэтому президент представляет страну, но не управляет правительством. Он не может единолично назначать и увольнять премьер-министра, у него ограниченный контроль над внешней и внутренней политикой, как и над армией. Важно, что у него есть право наложить вето на закон, принятый парламентом. Однако вето можно преодолеть, если за это проголосуют три пятых депутатов.

Президента Польши избирают на пять лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост больше двух сроков. Поэтому нынешний президент Анджей Дуда, который выигрывал президентские выборы в 2015 и 2020 годах, в 2025-м уже на них не выдвигался.

Как президент-консерватор мешал либеральному правительству

Анджей Дуда был членом консервативной партии (ПиС), которая правила Польшей с 2015 по 2023 годы. В 2015-м он избрался президентом при поддержке ПиС и, хотя после этого формально вышел из партии, сохраняет с ней связи до сих пор.

По итогам парламентских выборов 2023 года ПиС уступила власть альянсу левых и центристских партий. Правительство возглавил Дональд Туск — глава партии «Гражданская платформа», который в прошлом уже был премьер-министром Польши, а позднее председателем Европейского совета.

Однако Туску не удалось выполнить свои ключевые предвыборные обещания. Он не смог восстановить независимость судебной системы, которую ограничила ПиС, потому что Дуда блокировал законодательные инициативы на этот счет. Кроме того, Туск не добился смягчения действующего в Польше почти полного запрета на аборты: один законопроект об этом провалился в парламенте, еще несколько «зависли», не дойдя до стадии голосования. Это произошло из-за разногласий в правящей коалиции, где не все поддерживают либерализацию законодательства об абортах, и обещаний Дуды блокировать любые попытки смягчить запрет.

Как одного президента-консерватора сменил другой

«Гражданская платформа» выдвинула на выборы вице-председателя партии и мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Он обещал поддержать реформу судебной системы, смягчение закона об абортах, разрешение на гражданские союзы для однополых пар, проевропейский курс Польши и вступление Украины в НАТО. Перед выборами именно Тшасковский считался фаворитом.

Его главным соперником был Кароль Навроцкий. Он формально шел на выборы как независимый кандидат, но практически — как кандидат ПиС. Он за проамериканский курс вместо проевропейского, против реформы судебной системы, против абортов и гражданских союзов для представителей ЛГБТК+, а также против принятия Украины в НАТО (хотя поддерживает предоставление ей военной помощи). Навроцкий перед выборами фотографировался с Дональдом Трампом и, совсем как Трамп, обвинял Украину в неблагодарности. Его предвыборный лозунг был «Польша прежде всего, поляки прежде всего».

Митинг в городе Катовице. Его участники держат плакат с фотографией Кароля Навроцкого и Дональда Трампа в Белом доме. 29 мая 2025 года Omar Marques / Getty Images

Еще одним заметным кандидатом в президенты стал Славомир Менцен, представитель ультраправой партии «Конфедерация» — еще недавно маргинальной, но в последнее время набирающей популярность. «Конфедерация» активно использует антиукраинскую риторику, а один из ее основателей даже приезжал в Крым после аннексии. Менцен осуждал вторжение России в Украину, но настаивал на сокращении помощи украинской армии и украинским беженцам в Польше, говоря, что украинцы «держат нас [поляков] за фраеров». В целом риторика Менцена по поводу Украины, Европы и НАТО, а также по поводу абортов и прав ЛГБТК-сообщества была похожа на риторику Навроцкого; их позиции отличались в основном по вопросам экономики.

Именно Менцена назвали победителем первого тура выборов, который прошел 18 мая. Он занял третье место (всего было 13 кандидатов), набрав 14,8% голосов. Это позволило ему навязать свою повестку Навроцкому и Тшасковскому — лидерам первого тура, разница между которыми не составила и 2%. При таком небольшом разрыве поддержка сторонников Менцена имела очень важное значение. Поэтому и Навроцкий, и Тшасковский перед вторым туром пришли на ютьюб-канал Менцена, чтобы защитить свои взгляды перед его аудиторией. Навроцкий даже подписался под списком требований Менцена, среди которых был отказ от повышения налогов после выборов и несогласие с принятием Украины в НАТО.

Второй тур прошел 1 июня. Первые экзит-поллы отдали победу Тшасковскому, но быстро стало ясно, что преимущество у Навроцкого. За него голосовали сельские жители, особенно активно на востоке и юге Польши. Он выиграл с перевесом 1,78% голосов — 50,89% против 49,11% у Тшасковского. «Победа на президентских выборах с таким минимальным перевесом у нас впервые со времен падения коммунизма в 1989 году», — заявил белорусскому изданию «Зеркало» заместитель главного редактора польской Gazeta Wyborcza Роман Имельский.

Рафал Тшасковский выступает в селе Мендзыборув. 16 мая 2025 года Wojciech Grzedzinski / Getty Images

Что будет дальше

Кароль Навроцкий официально вступит в должность президента 6 августа. Его победа тем более примечательна, что он новичок в политике — в отличие от Рафала Тшасковского, который уже участвовал в президентских выборах в 2020 году и проиграл Анджею Дуде (тот одним из первых поздравил Навроцкого с победой). Заместитель главного редактора Gazeta Wyborcza Роман Имельский считает, что именно сильные антиэлитные настроения позволили Навроцкому победить.

Второй причиной называют промахи правительства Дональда Туска. «Многие реформы, обещанные в 2023 году, не были реализованы. <…> Туск исходил из того, что избиратели поймут: пока на посту консервативный президент Анджей Дуда, из-за его права вето невозможно многое изменить в законодательстве. Но серьезность этих ошибок — промедления и недостаточной коммуникации — стала очевидна в ходе избирательной кампании. Миллионы избирателей голосовали не столько за Навроцкого (все еще относительно малоизвестного), сколько против Туска и его партии», — написал в колонке для Financial Times главный редактор польского еженедельника Kultura Liberalna Ярослав Куиш.

Победа Навроцкого означает, что правительство Туска останется со связанными руками — перед выборами Навроцкий дал понять, что продолжит блокировать его инициативы. Это поставило под сомнение жизнеспособность коалиции Туска, поэтому он попросил парламент устроить голосование о вотуме доверия правительству; оно состоится уже 11 июня. Также предполагается, что с приходом Навроцкого ужесточится политика в отношении мигрантов — в частности, беженцев из Украины. Измениться могут и отношения с официальным Киевом: отвечая на поздравления Владимира Зеленского с победой, Навроцкий заявил о необходимости решить .