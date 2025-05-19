Экзит-полы: во второй тур президентских выборов в Польше вышли мэр Варшавы Тшасковский и консерватор Навроцкий

Либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 31,2% голосов в ходе первого тура выборов президента Польши, сообщает газета Wyborcza со ссылкой на данные экзит-полов Ipsos.

Главный конкурент Тшасковского глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, который участвует в выборах от оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость», набрал 29,7%.

Отрыв Тшасковского и Навроцкого от других кандидатов составляет более 10 процентных пунктов. Они оба будут участвовать во втором туре выборов, который запланирован на 1 июня, поскольку ни один из 13 кандидатов не набрал более 50% голосов.

Первый тур выборов президента Польши прошел 18 мая. Национальная избирательная комиссия продолжает подсчитывать результаты голосования. По данным ведомства, явка на выборы составила 66,8%.

Победитель второго тура сменит на посту консерватора Анджея Дуду, президентский срок которого истекает в августе.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», президент Польши обладает в основном церемониальными полномочиями, но может накладывать вето на законы, принятые парламентом. Победа Навроцкого может создать проблемы для правительства премьер-министра Дональда Туска, поскольку у его коалиции нет парламентского большинства, чтобы в случае разногласий преодолеть президентское вето.