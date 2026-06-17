Карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России

Национальная система платежных карт (НСПК), через которую проходят все транзакции в России, объявила, что собирается постепенно вывести из оборота карты Visa и Mastercard.

Для достижения этой цели планируется снизить ставки межбанковского вознаграждения (интерчейндж) для карт международных платежных систем. Речь идет о выплатах, которые получает банк, выпустивший карту покупателя, от банка продавца.

С начала 2027 года ставку межбанковского вознаграждения собираются снизить до 1%, а с начала 2028 года — обнулить. Банкам, таким образом, будет невыгодно продолжать работать с картами Visa и Mastercard.

После ухода Visa и Mastercard из России сообщалось, что НСПК не стала менять для их карт ставку межбанковского вознаграждения. Такое решение, заявили тогда в НСПК, позволит российским банкам «сохранить действующие программы кредитования и лояльности для держателей карт».

После ухода иностранных платежных систем из России из-за начала большой войны РФ с Украиной российские банки продлили сроки работы своих карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными.

Осенью 2025 года глава НСПК Дмитрий Дубынин заявлял, что работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности нужно ограничить. Он объяснял это тем, что с 1 января 2025 года перестали действовать сертификаты безопасности в чипах таких карт.

В ЦБ РФ тогда заверили, что Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать и «резких шагов» по отключению карт не будет.

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