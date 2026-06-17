Financial Times: ЕС снизит пошлины на армянские товары, которые запретила ввозить Россия

Еврокомиссия разрабатывает экстренные меры поддержки экономики Армении, чтобы компенсировать российские ограничения на импорт армянских товаров. Среди этих мер — снижение пошлин на экспорт продукции из Армении, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, снижение пошлин затронет «большинство из примерно 20 категорий товаров», которые запретила ввозить из Армении Россия.

Соответствующие предложения могут быть официально выдвинуты в течение ближайших недель. Для их одобрения потребуется согласие большинства стран ЕС.

Источники FT при этом отметили некоторые проблемы, которые могут быть связаны с экспортом армянских товаров. Так, увеличение импорта коньяка из Армении может вызвать недовольство французских производителей. Кроме того, есть сложность с перевозкой скоропортящихся товаров, так как у Армении нет выхода к морю, что затрудняет логистику.

Незадолго до парламентских выборов в Армении отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сблизиться с Европой Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении — цветов, минеральной воды, овощей, зелени, персиков, клубники, яблок и рыбы.

Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также требуют от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе ( ) или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. Пашинян отказался проводить референдум.

В день выборов 7 июня премьер рассказывал, что рынок Евросоюза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин.

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