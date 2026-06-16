Телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, фактически признал, что российские военные нанесли удар по Киево-Печерской лавре в столице Украины. Авторы канала обвинили других Z-блогеров в непоследовательности и «раздрае в головах» из-за публикаций об этой атаке.

Одним из первых на пост «Рыбаря» обратило внимание издание Astra. Напрямую авторы близкого к Минобороны канала не называют удар российским, но оправдывают его.

Телеграм-канал «Рыбарь» создали бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук и его коллега Денис Щукин. The Bell писал, что к финансированию телеграм-канал был причастен основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Сейчас у телеграм-канала «Рыбарь» более 1,5 миллиона подписчиков.

«Желание рьяно оправдываться за подобные вещи после произошедшего за четыре года нелогично и необъяснимо», — пишет «Рыбарь». По словам авторов канала, другие провоенные российские блогеры, с одной стороны, «клеймят руководство за жалость к противнику и нежелание воевать по-настоящему», а также призывают бомбить все подряд и «сжечь в ядерном пепле Киев».

«Но стоит только на йоту последовать призывам и попасть по крыше киевской лавры (даже без жертв), как часть той же самой блогосферы наперегонки бежит рассказывать о том, что все это фейк и вообще заговор. Без сарказма добавляя: „Ну, мы же не такие!“», — добавляют авторы поста.

Россия 15 июня нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры — памятник истории и архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руководство лавры сообщило, что со стороны России было два прицельных удара беспилотниками по лавре. Удар причинил значительный ущерб Успенскому собору, отчитались в ЮНЕСКО.

В Минобороны России заявили, что комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Одной из причин некорректной работы ПВО в российском ведомстве назвали поставку Киеву западных ракет «с истекшими сроками годности».