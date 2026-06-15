Вчера православные славили великую Лавру Печерскую. Сегодня российская армия ее атаковала Что случилось на следующий день после Дня Всех святых

Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA

14 июня 2026 года

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Православные отмечают День Всех святых, в земле Русской просиявших. Глава РПЦ патриарх Кирилл служит литургию в женском монастыре в Санкт-Петербурге.

В православном каноне Всем святым, в земле Русской просиявшим, есть такие слова:

Проповедует преславно и паче трубы вопиет великая Лавра Печерская, тобою начало приимшая, отче преподобие, Антоние славне, всех российских монахов первоначальниче.

Антоний Печерский — основатель Киево-Печерского монастыря, святой православной церкви, один из основоположников монашества в Киевской Руси.

15 июня 2026 года

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Россия наносит массированный удар по Украине. В Киеве горит Киево-Печерская лавра.

Глава Православной церкви Украины Епифаний говорит, что президент России Владимир Путин — «кремлевский антихрист», а удар по лавре — это «преступление против христианства». Митрополит Нежинский и Прилукский Климент, священник Украинской православной церкви (УПЦ МП), заявляет: «Под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня».

Подробнее об ударе России по Украине 15 июня

Россия нанесла массированный удар по Украине. Загорелись Киево-Печерская лавра и киностудия Довженко В Днепре поврежден Дом органной и камерной музыки. В Харькове погибли пятеро спасателей

Подробнее об ударе России по Украине 15 июня

Россия нанесла массированный удар по Украине. Загорелись Киево-Печерская лавра и киностудия Довженко В Днепре поврежден Дом органной и камерной музыки. В Харькове погибли пятеро спасателей