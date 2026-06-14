Марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один» собрал больше 14 миллионов рублей

Марафон солидарности с политзаключенными «Ты не один» собрал 14 217 998 рублей (167 271 евро). Эта сумма больше той, которую удалось собрать во время марафона в 2025 году. Тогда к моменту завершения марафона собрали более 12 миллионов рублей.

Все собранные деньги пойдут на лекарства, передачи, оплату работы адвокатов и других потребностей российских политзаключенных.

Марафон завершился, но политзаключенным нужна помощь на регулярной основе. Если вы не в России, оформите небольшой ежемесячный платеж. А если вы знаете тех, кому нужна помощь, то расскажите им, как можно ее получить.

Проект «Ты не один» организован при поддержке «Медузы», «Дождя», «Медиазоны», ФБК, а также других независимых СМИ и организаций. Ежегодно он проводит марафон солидарности с политзаключенными.

За три года на марафоне собрали десятки миллионов рублей для российских политзаключенных и их семей. В предыдущие три года марафон проходил в один день — 12 июня, в День России. В 2026-м он проходил в течение недели — с 8 по 14 июня.