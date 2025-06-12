Марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один» за день собрал более 12 миллионов рублей

Марафон солидарности «Ты не один», который в течение 12 июня проводили независимые медиа совместно с ФБК, собрал свыше 12 миллионов рублей на поддержку российских политзаключенных и их семей.

На момент завершения марафона удалось собрать 12 429 395 рублей. В дальнейшем сбор средств продолжился.

Собранные деньги пойдут семьям политзаключенных — на оплату адвокатов, еды, лекарств и поездок на свидания.

Марафон «Ты не один» транслировался на сайтах организаторов, в эфире «Дождя» и ютьюб-каналов «Навальный Live» и «Популярная политика». Участниками марафона стали независимые журналисты, блогеры, представители оппозиционных организаций, политики и правозащитники.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не можем принимать платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.

Марафон солидарности «Ты не один» прошел в третий раз. В прошлый раз, в 2024 году, за один день марафона — 12 июня — удалось собрать более 24 миллионов рублей, а в течение года — свыше 45 миллионов рублей.

Как и в прошлом году, на помощь политзаключенным направят деньги, которые соберут на концерте в память об Алексее Навальном, намеченном на 28 июня в Берлине. ФБК 7 июня собрал 1,9 миллиона рублей в пользу политзаключенных на бадминтонном стриме, который прошел на ютьюб-канале «Навальный Live».

По оценке «ОВД-Инфо», с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину за антивоенные выступления в России задержали 20 101 человека. К уголовной ответственности привлекли 1171 человека, административные протоколы по статье о «дискредитации» армии составили на более чем 11 тысяч человек.

о марафоне «Ты не один»

Ты не один Марафон в поддержку политзаключенных. Его провели независимые медиа совместно с ФБК

о марафоне «Ты не один»

Ты не один Марафон в поддержку политзаключенных. Его провели независимые медиа совместно с ФБК