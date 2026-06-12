Ты не один. Мы повторяем это снова и снова Политзаключенным в России очень нужна ваша поддержка. Присоединяйтесь к нашему марафону!

В 2026 году в четвертый раз проходит марафон в поддержку политзаключенных, которые отбывают сроки в российских тюрьмах.

За три предыдущих года удалось собрать около 122 миллионов рублей — это деньги на еду и лекарства, на то, чтобы родные заключенных могли приехать к ним на свидания, чтобы пополнить ФСИН-счета заключенных, чтобы помочь людям, которые остались одни после ареста близкого человека, чтобы поддержать тех, кто вышел на свободу, отбыв срок.

Все это очень и очень дорого, и денег всегда не хватает. Любая помощь очень важна. Знайте, ваше участие означает, что вам не все равно.

Если вы не в России, оформите небольшой ежемесячный платеж. А если вы знаете тех, кому нужна помощь, то расскажите им, как можно ее получить.

В предыдущие три года марафон проходил в один день — 12 июня, в День России. В 2026-м он проходит в течение недели. За несколько дней уже собрано больше шести миллионов рублей. Пожалуйста, давайте не останавливаться!

В День России в рамках марафона проходит стрим на канале «Дождя». Его участники — Екатерина Шульман, Христо Грозев, Михаил Ходорковский, Сергей Пархоменко, Руслан Шаведдинов, Сергей Смирнов, Максим Кац, Любовь Соболь.

Трансляция также пройдет на многих независимых каналах в ютьюбе. Среди них — «Популярная политика», «Медиазона», «T-Invariant», «Люди Байкала» и другие.

Присоединяйтесь!

Марафон в поддержку политзаключенных 2026 #тынеодин Телеканал Дождь

В рамках недели поддержки политзаключенных также пройдут благотворительные забеги в разных городах мира. Они состоятся 13 июня — вот здесь можно узнать, где и когда точно. Чтобы принять в них участие, можно зайти на сайт runfreedom.org, сделать взнос от 15 евро и найти свой город.