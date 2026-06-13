Илья Яшин возглавил партию «Мирные силы России»

В Берлине прошел съезд новой политической партии, которая, как объявлял Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Делегаты съезда утвердили название партии — «Мирные силы России», а также избрали Илью Яшина ее председателем.

Заместителями Яшина стали Елена Котеночкина, Константин Косов и Ольга Прокопьева. Котеночкина входила вместе с Яшиным в совет депутатов Красносельского района Москвы. В 2024 году ее заочно приговорили к 7,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Константин Косов также был муниципальным депутатом, но в Санкт-Петербурге. Он покинул Россию после начала полномасштабной войны.

Ольга Прокопьева — представительница Российского антивоенного комитета, возглавляет французскую ассоциацию Russie-Libertés.

«Мы партию создаем ровно для того, чтобы бороться за власть в России. И для того, чтобы быть субъектом международных отношений», — заявил Яшин (здесь и далее цитаты по «Дождю»). Яшин подчеркнул, что хотя партия и создана за границей, «рано или поздно» она обязательно будет в России.

Кто финансирует партию, Яшин уточнять не стал, сославшись на соображения безопасности. Он сообщил лишь, что «есть несколько сторонников, которые помогают нам деньгами, которые помогли, собственно, организовать этот съезд».

Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних. Сидеть в российской тюрьме не только страшно, но и дорого. Ваш донат (лучше ежемесячный) позволит кому-то увидеться с родными, получить необходимые продукты и вещи, сохранить здоровье. Присоединяйтесь к неделе поддержки политзаключенных — все способы помочь собраны тут!

О планах создать партию Илья Яшин объявил в марте. Уточнять, кто входит в оргкомитет, политик тогда не стал, заявив лишь, что это «как люди с большим политическим опытом, так и молодые энтузиасты».

Съезд в Берлине проходил 12-13 июня, в первый день — в закрытом режиме.