В Берлине 12 и 13 июня проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян.

На снимки со съезда, которые публикуют СМИ и сами делегаты, попали баннеры с названием «Мирные силы России» и логотипом партии — стилизованным изображением кошки.

Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России», но это, по его словам «ожидаемо вызвало дискуссию в соцсетях». Также появлялись сообщения, что партию собираются назвать «Мирная Россия».

По словам Яшина, в названии есть важная историческая отсылка. «В декабре 2011 года, выступая на стотысячном протестном митинге в Москве, Алексей Навальный сказал: „Я вижу на этой площади достаточно людей, чтобы взять Кремль штурмом. Но мы — мирная сила“», — напомнил он.

Руководство партии, как ожидается, будет избрано в первый день съезда. Ранее Яшин даже не стал разглашать имена участников оргкомитета, сообщив лишь, что это «люди с большим политическим опытом, так и молодые энтузиасты». Тогда же планируется представить декларацию, манифест и устав партии.

По замыслу организаторов, первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, а на втором уже будут представители СМИ.

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