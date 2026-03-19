Политик Илья Яшин объявил о создании политической партии, которая будет представлять интересы оппозиционных россиян.

«Мы должны создать политическую партию. Именно так — не фонд, не клуб единомышленников, не ассоциацию», — заявил Яшин в видео, опубликованном на его ютьюб-канале.

По словам Яшина, создание независимой партии, пусть и за границей — это «четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам». «Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которое ставит перед собой задачу прийти к власти в России», — говорит политик.

Яшин отмечает, что после начала большой войны РФ с Украиной в 2022 году связи России с Европой были порваны — в том числе на партийном уровне. «Остался вакуум, который мы можем заполнить и обеспечить россиянам политическое представительство», — говорит он. Еще одной задачей партии, по его словам, будет представление интересов антивоенных россиян в европейских органах.

У партии (названия у нее пока нет) будет коллегиальное руководство. Сейчас, по словам Яшина, создан оргкомитет — но фамилий тех, кто туда вошел, он не назвал: это как «люди с большим политическим опытом, так и молодые энтузиасты». Учредительный съезд партии планируется провести летом 2026 года.

Яшин отмечает, что сегодня у оппозиции нет возможности участвовать в легальном политическом процессе в России, но «это не значит, что такой возможности никогда не появится».

«В конце концов, те партии, которые создавались в конце XIX века российскими оппозиционерами в эмиграции, тоже были вне правового поля Российской империи, и царская охранка считала их экстремистскими объединениями. Но прошло время, и некоторые из этих партий приняли участие в выборах Учредительного собрания после отречения императора», — добавляет он.

