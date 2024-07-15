Бывшего муниципального депутата Красносельского района Елену Котеночкину заочно приговорили к 7,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Красносельского района Елену Котеночкину. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокуратура требовала приговорить ее к 8,5 годам колонии.

Котеночкину признали виновной по статье о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стало собрание муниципальных депутатов 15 марта 2022 года, во время которого депутат Алексей Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Котеночкина его поддержала. Трансляция собрания велась на ютьюб-канале совета депутатов.

Елена Котеночкина уехала из России весной 2022 года. После этого ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» про российскую армию. Он получил в июле 2022 года семь лет колонии. В ноябре 2023 года стало известно,что в отношении Горинова заведено дело по обвинению в «оправдании терроризма». Поводом для этого стали его беседы с другими заключенными.

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