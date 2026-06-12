МИД РФ посоветовал не ездить в Таиланд из-за «спецопераций США по отлову россиян»
Министерство иностранных дел России призвало граждан страны не ездить в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США.
Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче подозреваемых в преступлениях. Как считает МИД РФ, в этой стране «Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами». США якобы «без оглядки на таиландские власти» проводят «спецоперации с целью отлова» граждан РФ, а многие задержанные сталкиваются с угрозами и давлением.
«Маховик карательного правосудия Вашингтона», утверждают представители властей России, особенно интенсивно работает после начала российско-украинской войны. На фоне введения санкций многие россияне, «сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев».
В связи с этим МИД советует россиянам, которые могут стать «объектами уголовного преследования американских властей», не только не ездить в Таиланд, но и избегать пересадок в его аэропортах.
Таиланд действительно выдает россиян, которых в США подозревают в преступлениях. В ноябре 2025 года задержали «хакера мирового класса» с гражданством России. Его имя власти официально не называли.
Предполагалось, что это уроженец Мурманской области Алексей Лукашев, старший лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба РФ и один из хакеров группировка Fancy Bear. В частности, Лукашева считали причастным к делу о вмешательстве в выборы президента США, взломе серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.
При этом Таиланд задерживает россиян и по запросу властей РФ. В 2024-м в тюрьме на некоторое время оказались участники группы «Би-2», выступавшие против российско-украинской войны. Власти РФ требовали их экстрадиции, но не добились своего.