В Таиланде задержан «35-летний хакер мирового класса», разыскиваемый по обвинению в атаках на системы безопасности госучреждений Европы и США, объявила киберполиция страны.

Информацию о подозреваемом полиция Таиланда получила от ФБР. Он прилетел в страну 30 октября через аэропорт Пхукета и был задержан 6 ноября в отеле в районе Таланг. При обыске у него изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки. За ходом операции наблюдали агенты ФБР, которые уже подали официальный запрос об экстрадиции хакера в США.

Имя подозреваемого полиция не раскрыла, но подтвердила, что он имеет гражданство России. Издание «Вот так» обратило внимание, что в базе ФБР есть только один россиянин в возрасте 35 лет, разыскиваемый за киберпреступления — это уроженец Мурманской области Алексей Лукашев, старший лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба РФ, приписанный к войсковой части 26165.

Он назывался в числе 12 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы президента США, взломе серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. По данным СМИ, на базе войсковой части 26165 действует хакерская группировка Fancy Bear или APT28, состоящая из кадровых офицеров российской военной разведки.

На криптокошельках у задержанного хакера полиция заморозила валюту на сумму более 14 миллионов батов (около 432 тысяч долларов), которую он предположительно похищал у пользователей, заражая их компьютеры вирусами.

