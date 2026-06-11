Roblox снова в России, но есть нюанс: там отключили чаты
Российским пользователям больше не доступен общий чат в игровой платформе Roblox, разблокированной на территории РФ с 10 июня.
«Вы можете просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе», — говорится в сообщении на сайте платформы, которое приводит издание msk1.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предположила, что чат в скором времени снова будет доступен для российских пользователей.
«Я думаю, что чат/войс чат тоже вернется. Просто нужно набраться терпения и чуть-чуть подождать. Роблокс существенно поменял правила работы, ввел возрастную верификацию, постепенно это становится доступным в разных странах мира. Мы и разблокировку ждали только к концу лета, все произошло намного быстрее», — написала она в своем телеграм-канале.
Платформу Roblox заблокировали в России в начале декабря 2025 года. В Роскомнадзоре говорили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», так как Roblox «популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».
9 июня Минцифры объявило, что согласовало с Roblox необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей. На следующий день Roblox разблокировали в России.