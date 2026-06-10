Roblox перестали блокировать в России

Платформу Roblox больше не блокируют в России, сообщили в министерстве цифрового развития РФ.

В своем заявлении ведомство указало, что администрация сервиса «полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей».

Платформу Roblox заблокировали в начале декабря 2025 года. В Роскомнадзоре заявляли, что там распространяются материалы «экстремистской» направленности и «пропаганда ЛГБТ».

Позже власти РФ заявляли, что администрация Roblox готова к сотрудничеству ради разблокировки и с ней ведутся переговоры.

В Минцифры 9 июня заявили, что платформа создала «необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей». Ведомство попросило «соответствующие правоохранительные органы» снять ограничения.