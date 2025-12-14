Около 50 жителей Томска вышли на пикет против блокировки игровой платформы Roblox, сообщили местные издания РИА Томск и «Томск.ру». Акция протеста прошла днем 14 декабря на окраине города, в местном гайд-парке, в сквере на улице Высоцкого. Перед началом акции, как отмечают СМИ, организаторы и участники очистили площадку от снега, высота которого достигала 50 сантиметров.

На акцию вышли студенты местных учебных заведений, а также родители детей, играющих в Roblox. Некоторые из них держали в руках плакаты со словами «Руки прочь от Роблокса!» и «Roblox — нежная штучка. Играй, а не блокируй», пишет газета «Коммерсант».

Несколько участников пикета поговорили с журналистами. Жительница Томска Анна Столярова рассказала, что ее дочь активно играет в Roblox. «Мы хотим продолжить играть… Дочери вот девять скоро будет, она любит „Выживание в лесу“ — борется с сектантами, поддерживает огонь, спасает детей. Это хорошая игра: дети там могут развиваться и, становясь постарше, смогут создавать свои миры. Давайте двор у детей заберем — там ведь тоже бывает опасно», — сказала она.

«Томск.ру» привел комментарий одной из матерей: «Игрушка хорошая. Более того, большинством родителей игра одобряемая. Во время игры задействуется сразу два полушария. Я вот попробовала поиграть и у меня, честно говоря, мозг чуть не взорвался. Как это я должна одной рукой одно, а другой другое и это параллельно».

Один из пикетчиков заявил, что блокировка Roblox стала «новостью номер один»: «И как теперь жить?» Другой участник считает, что власти «сделали еще хуже». «Они таким образом научили детей пользоваться VPN», — сказал он.

На акции также присутствовали противники Roblox. «За иностранщину. Срамота. Нет бы российских производителей поддерживать», — заявил один из них.

Полицейские, присутствовавшие на пикете, задержали двух человек. Одного из них забрали в полицию из-за того, что он демонстрировал символику, объявленную в России «экстремистской». О какой символике идет речь, неясно.

Мэрия Томска ранее согласовала проведение пикета против блокировки Roblox, однако отказалась предоставить площадку в центре города. По словам организаторов, власти разрешили провести еще один пикет в следующее воскресенье, 21 декабря.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».

