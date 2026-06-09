Минцифры попросило разблокировать Roblox в России

Министерство цифрового развития РФ в начале июня согласовало с игровой платформой Roblox необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей, заявили в ведомстве.

«Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», — говорится в заявлении Минцифры.

Roblox дала гарантии, что введет комплекс мер для дополнительной защиты детей от «вредной и опасной информации», а также от нежелательного поведения других пользователей, отметили в министерстве. Уже с июня доступ к играм будет ограничен по возрастным группам. Кроме этого, платформа будет бороться с распространением контента, «причиняющего вред здоровью и развитию детей».

В связи с этим Минцифры и Роскомнадзор обратились в «соответствующие правоохранительные органы» с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox на территории России.

Игровую платформу Roblox заблокировали в начале декабря 2025 года — как заявляли в Роскомнадзоре, за распространение материалов «экстремистской» направленности и «пропаганды ЛГБТ». Блокировка затронула миллионы российских геймеров, в некоторых регионах жители протестовали против ограничений. Вскоре РКН сообщил, что руководство платформы выражает готовность к «поэтапному приведению своей работы в соответствие с требованиями российского законодательства».

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