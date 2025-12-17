Роскомнадзор заявил, что игровая платформа Roblox готова подчиниться российским законам (чтобы ее разблокировали)

Руководство заблокированной в России игровой платформы Roblox выражает готовность к «поэтапному приведению своей работы в соответствие с требованиями российского законодательства», объявил Роскомнадзор.

Как утверждает ведомство, платформа сама обратилась в РКН, заявив, что готова удалить «деструктивную и опасную информацию» и пресечь «преступные действия и коммуникации пользователей на платформе».

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети „Интернет“, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в заявлении РКН.

В самой компании Roblox эту информацию официально никак не комментировали.

Роскомнадзор объявил 3 декабря, что заблокировал игровую платформу Roblox на территории России за распространение материалов «экстремистской» направленности и «пропаганды ЛГБТ».