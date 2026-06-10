В Казахстане дела о сексуализированном насилии отдали следователям-женщинам

В Казахстане делами о сексуализированном насилии займутся следователи-женщины. Об этом, сообщает «Казинформ», заявил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

По словам Адилова, такое решение направлено на снижение дополнительной психологической травмы для потерпевших и повышение доверия к следственным органам.

Адилов, участвовавший в «круглом столе» в парламенте, также рассказал, что МВД предложило ужесточить ответственность за сталкинг, добавив признак неоднократности. Некоторые осужденные, пояснил он, продолжали преследовать своих жертв даже после вынесения приговора и отбытия наказания. появилась в УК в июле 2025 года. За неполный год, по словам Адилова, в суд были переданы 83 дела по этой статье.

В Казахстане огромный резонанс получило дело об убийстве Салтанат Нукеновой. Она умерла после того, как в ноябре 2023 года ее избил во время ссоры муж — бывший министр экономики страны Куандык Бишимбаев. В апреле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации домашнего насилия. В мае того же года Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

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