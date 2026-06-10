СК: автомобиль, взорвавшийся на юго-западе Москвы, принадлежал сотруднику научно-производственного предприятия. Взрывчатку заложили двое подростков

Автомобиль, взорвавшийся в московском районе Коньково 9 июня, принадлежал сотруднику одного из научно-производственных предприятий, сообщили в Следственном комитете РФ.

По подозрению в причастности к взрыву задержаны двое подростков. Следствие установило, что взрывное устройство, которое хранилось в тайнике, забрала девушка, получившая указания от кураторов. Затем она передала его подростку, который разместил на автомобиле само взрывное устройство и GPS-трекер.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, а также о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Фигурантам дела предъявлено обвинение, уточнили в СК.

Электромобиль Zeekr, находившийся на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, взорвался 9 июня. В автомобиле никого не было, пострадавших в результате взрыва нет. В Следственном комитете в тот же день сообщили, что подрыв был контролируемым — в ходе проверки под машиной нашли подозрительный предмет, который «обезвредили путем детонации».

Издание «Агентство» предполагает, что речь идет о машине сотрудника технопарка НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, который находится рядом с местом взрыва машины. Этот технопарк входит в структуру «Ростеха».

Еще один взрыв автомобиля произошел накануне в подмосковной Балашихе — в квартале, построенном для военных пенсионеров. Машина BMW Х3 взорвалась, когда водитель сел в нее и начал отъезжать, он погиб на месте. Официально имя погибшего до сих пор не названо, однако телеграм-каналы утверждают, что это начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России Дамир Давыдов.

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