На юго-западе Москвы взорвался электромобиль. СК заявил, что нашел под машиной подозрительный предмет

В московском районе Коньково на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова взорвался электромобиль Zeekr, сообщил телеграм-канал Msk1.

После взрыва от машины, как пишет Msk1, практически ничего не осталось. Передняя часть электрокара выгорела полностью.

В Следственном комитете заявили, что в ходе проверочных мероприятий под машиной нашли подозрительный предмет, который «обезвредили путем детонации». Пострадавших нет. Ведомство проводит следственные действия.

Утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW, его водитель погиб. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», а также украинских источников, погибшим оказался начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Дамир Давыдов. Он внесен в базу украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о военных преступлениях российской армии.