В Балашихе при подрыве автомобиля погиб водитель. Телеграм-каналы пишут, что им был начальник ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов

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Автомобиль BMW Х3 взорвался около 5:30 утра 9 июня в районе улицы Колдунова в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе. Взрыв произошел, когда машина начала отъезжать с места парковки. Водитель сразу после взрыва был еще жив, ему пытались помочь, но он умер на месте.

В Следственном комитете и прокуратуре Подмосковья подтвердили, что в Балашихе произошел взрыв, но имя погибшего водителя не назвали. СК сообщил, что возбуждено уголовное дело, но не уточнил, по какой статье.

По данным телеграм-каналов, погибшим оказался начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России Дамир Давыдов. Об этом пишут телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, а также украинское издание Insider UA. Гибель Давыдова также подтвердил источник телеграм-канала Astra. По его словам, самодельное взрывное устройство было под днищем автомобиля. По данным «Коммерсанта», мощность устройства составляла до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Дамир Давыдов внесен в базу сайта . По данным украинских ресурсов, Давыдову было 57 лет, он вырос в закрытом городе Пенза-19 (Заречный), а его отец Рафаиль Давыдов работал в производственном объединении «Старт», производившем ядерные ракеты. Российский телеграм-канал Shot, близкий к силовикам, писал, что Давыдову было 62 года.

В российских ресурсах упоминание Давыдова можно найти в публикации газеты Минобороны «Красная звезда» от декабря 2009 года. Там его называют командующим Центральным испытательным техническим бюро при 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны и указывают как полковника. Еще одно упоминание Давыдова относится к 2019 году, когда он в составе военной делегации Минобороны России приезжал в Казахстан уже в должности начальника управления ГРАУ.

Российские правоохранительные органы имя погибшего при взрыве автомобиля в Балашихе к вечеру 9 июня так и не назвали ни в официальных сообщениях, ни под источник в государственных СМИ. Издание «Агентство» отмечает, что раньше в случае похожих происшествий имена высокопоставленных жертв покушений становились известны в тот же день.

Микрорайон Авиаторов в Балашихе, где произошел этот взрыв, был изначально запланирован как квартал для военных пенсионеров, писало «Агентство». Здесь же в апреле 2025 года взорвали автомобиль замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Следственный комитет возбудил дело о теракте, совершенном по заданию Службы безопасности Украины, и арестовал исполнителя — Игната Кузина. В ноябре его приговорили к пожизненному сроку.

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