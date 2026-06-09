«ВЧК-ОГПУ»: при подрыве автомобиля в Балашихе погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов

В результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов. Об этом сообщают телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и украинский блогер Анатолий Шарий без указания конкретных источников.

Официально эта информация не подтверждена.

Согласно данным украинского сайта «Миротворец», Давыдов жил в Балашихе на улице Кожедуба. Она пересекается с улицей Колдунова, где взорвался автомобиль.

Взрыв в Балашихе произошел около 5:30 утра 9 июня, когда водитель сел в машину и поехал. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что под днищем автомобиля сработало взрывное устройство мощностью до 500 граммов тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело (конкретная статья не называлась).

В Балашихе в апреле 2025 года при взрыве автомобиля погиб генерал Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ноябре 2025 года суд приговорил Игната Кузина, который, по версии ФСБ, заложил взрывчатку в машину по заданию украинских спецслужб, к пожизненному заключению.

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