В Балашихе взорвали автомобиль. Погиб водитель

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW, его водитель погиб, сообщили в Следственном комитете.

Взрыв произошел около 5:30 утра в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. В СК заявили, что во время движения автомобиля «был осуществлен подрыв взрывного устройства». Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не уточнил, по какой статье.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел, когда водитель сел в автомобиль. Позже «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что под днищем автомобиля сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

В апреле 2025 года в микрорайоне Авиаторов взорвался автомобиль, в результате погиб генерал Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Местные жители рассказывали, что в этом районе живет много военных.

На следующий день после взрыва ФСБ объявила о задержании исполнителя теракта Игната Кузина, назвав его «агентом украинских спецслужб». Известно, что у него есть вид на жительство в Украине. Кузин, по версии спецслужбы, заложил бомбу в машину. В ноябре 2025 года Кузина приговорили к пожизненному сроку.