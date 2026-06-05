В порту на юго-востоке Румынии взорвался морской дрон ВСУ

В порту города Констанца, расположенного на юго-востоке Румынии, взорвался морской беспилотник.

В районе порта объявили тревогу, власти разослали людям предупреждения с призывом укрыться подальше от берега. Позже, как сообщило местное издание Digi24 со ссылкой на источники, у побережья Констанцы обнаружили еще четыре лодки, начиненные взрывчаткой.

В Минобороны Румынии отметили, что взорвавшийся беспилотник относится к типу аппаратов, используемых в российско-украинской войне. Других подробностей военное ведомство не привело. Собеседники Digi24 из числа моряков предполагают, что речь идет о беспилотнике типа «Магура», который используют украинские вооруженные силы.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что ему сообщили о взрыве морского дрона, пострадавших нет. Он отметил, что это уже второй серьезный инцидент в сфере безопасности на румынском побережье (ранее на этой неделе на юге страны обнаружили морскую мину). Президент назвал это прямым следствием «агрессивной войны, развязанной Россией против Украины». «Обстоятельства, при которых беспилотник оказался в порту, а также возможные дополнительные риски сейчас анализируются», — добавил Никушор Дан.

Обновлено. Украинский морской дрон потерял управление и оказался у берегов Румынии под влиянием средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, заявили представители Военно-морских сил ВСУ. Украинские военные отметили, что поделились с румынскими коллегама всей необходимой информацией «с целью предотвращения потерь среди гражданского населения».

В конце мая один из беспилотников, которыми Россия атаковала Украину, залетел на территорию Румынии и упал на крышу жилого дома в городе Галац на юго-востоке страны. Начался пожар, пострадали два человека, их доставили в больницу. Позже Румыния закрыла генконсульство России в Констанце и выслала генконсула Андрея Косилина. Представитель МИД России Мария Захарова пообещала «ответные меры».

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