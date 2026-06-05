Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Так он прокомментировал ответ российского президента на его открытое письмо.

«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из него деньги, — они все сегодня были очень улыбчивыми. Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира», — говорится в телеграм-канале украинского президента.

Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны.

На следующий день Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что не видит смысла встречаться сейчас с Зеленским. По его словам, Украина хочет таким образом остановить наступление российской армии.

Путин также утверждает, что Зеленский просил его о личной встрече через одного из российских бизнесменов — еще за несколько недель до того, как опубликовал открытое письмо с предложением завершить войну. Это предложение Путину передали 21 мая, а на следующий день «украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки». По его словам, он спросил у бизнесмена, «что это значит — они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления».

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