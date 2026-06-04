К 50-летию Навального вышла аудиоверсия его книги «Патриот». Ее можно послушать бесплатно

К 50-летнему юбилею Алексея Навального его мемуары «Патриот» вышли в формате аудиокниги. Ее можно послушать бесплатно на сайте издательства One Book Publishing, рассказала вдова политика Юлия Навальная.

Я очень хочу, чтобы этот день, 4 июня, не проходил незаметно. Чтобы Алексей не забывался. Чтобы вы, как и я, чувствовали его рядом — хотя бы сегодня. Я очень старалась придумать для вас что-то особенное. И вот получился такой подарок для всех [аудиокнига «Патриот»]. Ее читают удивительные, близкие вам люди, которым дорога память о нем. Каждый из них пережил свой кусочек жизни вместе с ним — и вложил в это чтение свою душу. Получилось что-то очень живое, очень теплое. Когда я слушала, я и плакала, и улыбалась.

Команда Навального сообщила, что в озвучивании аудиокниги принимали участие вдова и дети политика, а также артисты, журналисты, писатели и общественные деятели — в том числе Борис Акунин, Михаил Зыгарь, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Артур Смольянинов, Noize MC, Влади и Лёва Би-2.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на Ямале. Соратники политики выяснили, что его отравили эпибатидином — ядом южноамериканской древесной лягушки.

Мемуары «Патриот» состоят из двух частей: автобиографии Навального, которую он начал писать в 2020-м после отравления «Новичком», и тюремных дневников, которые он вел в 2021 и 2022 годах. Книга вышла уже после гибели политика осенью 2024 года. Ее электронная версия доступна для скачивания из России бесплатно.