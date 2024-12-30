Мемуары Алексея Навального выпустили в электронном формате. Из России книгу можно скачать бесплатно

Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли 30 декабря в электронном формате. Как сообщила вдова политика Юлия Навальная, книга доступна для скачивания из России бесплатно — по этой ссылке. Жители других стран могут приобрести электронную версию за 10 евро.

В этом году была опубликована книга Алексея Навального «Патриот». Я знаю, как она была важна для него, как много сил и тепла он вложил в каждую ее страницу. А самое главное — Алексей писал ее в первую очередь для вас, своих соотечественников, для тех, кто так же как он любит свою страну и верит в ее будущее. Мне очень важно, чтобы эту книгу прочитали как можно больше людей. И, конечно же, мне жутко обидно, что у миллионов людей в десятках стран есть возможность просто пойти и купить ее в магазине, а в России это сделать пока невозможно. Поэтому сегодня в преддверии Нового года и праздников мы выпускаем электронную версию книги. Ее можно будет купить на том же сайте, что и бумажную. И самое главное — для тех, кто находится в России, книга будет бесплатной. Вам не нужно регистрироваться или оставлять данные. Вы можете просто найти на сайте ссылку и скачать книгу себе. Я уверена, что она вам очень понравится. С наступающим Новым годом! Берегите себя и своих близких.

Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли 22 октября. Бумажная книга доступна в продаже в 36 странах на 26 языках.